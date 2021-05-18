إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقرية جناكليس بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "جناكليس - أبو المطامير"، في البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو المطامير المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "أبو المطامير- دمنهور".

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من: "محمود محمد سعد، 30 عامًا، أحمد حمدون مبروك يونس، 21 عامًا، محمد رجب السعيطي، 18 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وأصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بجميع أجزاء الجسم، منذ قليل، بسبب تصادم سيارتي نقل ثقيل، وأخرى ملاكى، وذلك أثناء سير موكب زفاف بالطريق الدولى أمام قاعة ألماظة اتجاه مركز المحمودية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بالمديرية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أثناء سير موكب زفاف على الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور أمام قاعة ألماظة ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث وبمعاينة الواقعة وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وذلك إثر تصادم سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي أثناء سير موكب زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثث.