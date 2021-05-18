دراسة: صاحب المستوى المنخفض من النشاط البدنى لا يتمتع بحماية أفضل من كورونا

وقالت الدكتورة "ريبيكا كريستنسن"، الحاصلة على درجة الدكتوراة :" إن أي شخص يتمتع بمستوى منخفض من النشاط البدني قد لا يتمتع بحماية أفضل من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ممارسة رياضة الجرى لمرة واحدة في الأسبوع، على سبيل المثال، لن يحميك من الفيروس.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية "دالا لانا" للصحة العامة فى جامعة "تورنتو" في كندا، عن أن تحسين مستوى لياقتك القلبية التنفسية قد يساعد في حمايتك من فيروس"كورونا" المستجد .



وأشارت النتائج المتوصل إليها، ونشرت في عدد مايو من مجلة "بلوس وان" الطبية، إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يقل لديهم خطر الوفاة بسبب المرض.



لذلك ، فحص الباحثون مجموعة من 2690 بالغا من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة وركزوا فقط على المخاطر المرتبطة بالوفاة واحتمال الإصابة بالفيروس، ولم يجدوا أي ارتباط كبير بين مستوى اللياقة وخطر الإصابة.



ولاحظ الفريق أن حتى التمارين الخفيفة إلى المعتدلة تحدث فرقًا.. وقالت الدكتورة "كريستنسن":" يمكن للشخص الذي ينتقل للتو من عدم ممارسة اللياقة البدنية إلى ممارسة بعض اللياقة البدنية ، أن يرى فوائد ملموسة ".. مؤكدة ضرورة أن يتضمن الروتين اليومي تمرينًا مكثفًا للقلب ، حيث تتعرق أو تتنفس بشدة .