«محلية البرلمان» تناقش خطة التنمية لعدد من الهيئات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية لعدد من الهيئات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لهيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الخميس، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

"محلية النواب" توصى بتسوية نزاع بين الأوقاف ونادي الترسانة بشأن عدد من المحلات

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وهيئة الأوقاف المصرية، ومجلس إدارة نادي الترسانة، قد أوصت بتقريب وجهات النظر لحل إشكالية توقف بناء محلات بسور النادي متنازع عليها قضائيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بشأن امتناع حي العجوزة عن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء 26 محلًا على أرض نادي الترسانة بزعم وجود نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار المال العام، ويؤثر على قيام النادي بأداء خدمات الأعضاء، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف.

وقال النائب طارق حسانين، رئيس نادي الترسانة، إنه فوجئ أثناء إجراءات ترخيص بناء 26 محلًا بسور نادي الترسانة، بتوقف الإجراءات لحين موافقة هيئة الأوقاف، لافتًا إلى أن إنشاء المحلات كان سيدر دخلًا لصالح لدولة قيمته 5 ملايين جنيه، ويستفيد النادي بإيجارها سنويًا بقيمة 8 ملايين.

وأشار إلى النزاع القضائي بين النادي وهيئة الأوقاف، لن يتم البت فيه إلا بعد ما يقرب من 10 سنوات، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة على التراخيص لحين حل النزاع القضائي، قائلًا: "الأندية الشعبية مظلومة ولا أدافع عن نادي خاص فهو نادي عام ".