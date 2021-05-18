الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للشباب حتى 30 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلنت وزارة القوى العاملة، الاثنين، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنوفية براتب 1200 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مصممين باترون، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس اقتصاد منزلي، كما تطلب الشركة، أمناء مخازن، وأفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

وتحتاج الشركة عمال حياكة، وعمال تعبئة، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 3443427، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في شارع عبده حمزة، سرس الليان، المنوفية.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

القوى العاملة فرص عمل شركات الملابس الجاهزة المنوفية وظائف مصممين باترون أمناء مخازن أفراد أمن

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