خبير يعدد مكاسب زيارة الرئيس إلى باريس: تزيد من حجم الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في توطيد العلاقات المصرية مع فرنسا وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الفرنسيين، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب لهم، وتضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال.

أضاف البكري أن قمة باريس تمثل أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والبحث عن آفاق جديدة للتعاون المشترك بينهما، لتحقيق الاستفادة القصوى بجانب دعم أواصر التعاون التجاري فيما بينهما، إضافةً إلى بحث ما تم في الاتفاقيات الثنائية السابقة بين البلدين والعمل على التوسع فيها ومناقشة أية عقبات تعوق تنفيذها أو تفعيلها.

وأكد أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التمهيد لتوقيعها على هامش تلك الزيارة والتي تتمثل بدورها في تحقيق مصالح شعوب الدولتين؛ لما لها من دورًا مهم في زيادة حجم الاستثمارات بينهما وزيادة حجم التعاون في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والصناعات الصغيرة والزراعة والكهرباء.