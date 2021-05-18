قرار جديد من وزير التموين بشأن بيع الدقيق للمخابز

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، حصلت "الدستور" على نسخة منه بأن يتم تحديد أسعار تداول القمح والدقيق التمويني 82%.

ونص القرار على أنه يحدد سعر بيع الطن من القمح التمويني بمختلف درجاته المسلم للمطاحن التموينية بـ5 آلاف جنيه، وذلك طبقًا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشون المخزن بها القمح التمويني.

كذلك يحدد سعر بيع طن الدقيق التمويني استخراج 82% بمبلغ 6200 جنيه للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة، بواقع 620 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام، و310 جنيهات للشيكارة زنة 50 كيلوجرامًا.

كان قد قرر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم، وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأكد المصيلحي، في بيان سابق له، أن القرار يأتي حرصًا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكافة المناطق، وتيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة.

وفي وقت سابق، أكدت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت على 5 قروش، نافيه حدوث أي زيادة خاصة بعد إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية الأسعار الجديدة للوقود.

وقررت اللجنة تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه بواقع 25 قرشًا لتصبح كالتالي: بنزين 95 بسعر 8.75 جنيه، بنزين 92 بسعر 7.75 جنيه، بنزين 80 بسعر 6.50 جنيه، وتثبت سعر السولار عند 6.75 جنيه وكذلك المازوت.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في بيان سابق، انتظام جميع المخابز بإنتاج الخبز المدعم بسعر القديم وهو 5 قروش، فضلًا عن عدم وجود تأثير لتلك القرارات على التكلفة النهائية لإنتاج الرغيف خاصة مع ثبات سعر السولار والمازوت.

وأوضح وزير التموين والتجارة والداخلية أنه يتم إنتاج نحو 270 مليون يوميا رغيف من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك التزام بتسليم المواطنين رغيف الخبز وزنه 90 جرامًا بمعنى 5 أرغفة بإجمالي وزن 450 جرامًا.