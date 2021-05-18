غلق ٦ ورش ومطعم شهير فى جولة ليلية لمحافظ الغربية ببسيون وطنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة ليلية، مدينتي بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام (المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة.

كما تفقد رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة، استمرارًا للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الجولة تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، وقريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق (٦) ورش، و(٣) صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.

وفي ذات السياق، حرر مركز ومدينة طنطا (١١) محضر لعدم ارتداء الكمامة و(٨) محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير (موقف سبرباي ، ١٢ منشأة حكومية ، كورنيش القاصد)، كما حرر حي أول طنطا (١٦) محضر كمامات و(٢) محضر غلق وتم تطهير ( شارع أحمد ماهر، المحطة و ١١ ماكينة صرافة) ، في حين حرر حي ثان طنطا (١٠) محاضر كمامات و (٢) محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٤٨) محضر متنوع (٢٥ محضر كمامات، ١١ محضر إشغال طريق، ٥ محاضر بيئة، ٤ محاضر نظافة ، ٣ محاضر غلق) ، وتم تطهير وتعقيم (١١٤ مسجد، ٤٤ مصلحة حكومية ، ٨ مقرات وحدات محلية ، ١٣ مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٤) محضر كمامات، (٤) محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (٢٢) محضر كمامات ، (٤) محاضر غلق محلات، (٩) محاضر إشغالات ، (٢) محضر بيئة ، (٦) محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبد الناصر.

وفي ذات السياق، حرر مركز ومدينة كفر الزيات (١٥) محضر كمامات، (٤) محاضر غلق ، وتم تطهير (الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان ، كورنيش النيل ومجلس المدينة) ، كما حرر مركز ومدينة قطور (١٨) محضر كمامات ، (٩) محضر إشغال طريق، (٢٤) محضر نظافة ، (٦) محاضر إتلاف أسفلت ، (٢) محضر غلق، تشميع مركزين للدروس الخصوصية ،وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل ، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور ، ٣٩ مسجد ، ٢٤ مصلحة حكومية ، ١٣ شارع.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (١٥) محضر كمامات، (١١) محضر إشغال طرق، (٢) محضر غلق، (٧) محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة ب (شارع مسار العائلة المقدسة ، ١٩ مسجد ، شارع البحر ،محيط الإدارة التعليمية والصحية ، قرية ميت حبيب ، العزيزية، ميت بدر) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٢٢) محضر كمامات ،(٢) محضر إشغالات ، (٦) محاضر غلق ، وتم تطهير (مدينة زفتى بالكامل ، تفهنا العزب ، نهطاي ، حانوت.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (٣٠) محضر كمامات،(٣) محاضر بيئة، (٥) محاضر إشغال طريق، (٧) محاضر غلق ، فض فرحين، مصادرة (٥٨) كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع ( عمر زعفان، ٢٣ يوليو ،كفر جعفر، الشاذلي) .

وفي السياق ذاته، تم تحرير (١٢) محضر كمامات، (٨) محاضر غلق، (٦) محاضر إشغالات،(٨) محاضر منشآت ، (٢) محضر نظافة ، كما تم تطهير (قرى ميت الليث ، السنطة البلد ، منية البندرة ، ميت ميمون ، شنرة ، الروضة، ٢٢ شارع، ١٦ مسجد ، ٢٣ منشأة حكومية ، ٩ ماكينات صرافة، ٥ مواقف) بمركز ومدينة السنطة .

جولة ليلية

جولة ليلية

جولة ليلية