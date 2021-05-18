ماذا قال أحمد رمزى عن تناول رشدى أباظة للخمور قبل التصوير؟

العديد من علاقات الصداقة جمعت بين نجوم وأهل الفن خارج الشاشات إلا أن العلاقة بين النجمين العالمي عمر الشريف وأحمد رمزي تعد واحدة من أهم وأبرز علاقات الصداقة بين نجوم السينما، فرغم سفر النجم الراحل عمر الشريف إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعمل مع شركات الإنتاج في هوليوود إلا أن علاقة صداقته بالفنان أحمد رمزي لم تنقطع.

وقبل سنوات من وفاة النجم عمر الشريف في عام 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا وعقب عودته لمصر، استضافه أحد البرامج الفضائية، وخلال الجزء الثاني من اللقاء طلب عمر الشريف استضافة أحمد رمزي في ذات اللقاء معه.

وتحدث النجمان عن بعض ذكرياتهما معًا خاصة في مرحلة الشباب، كما تحدثوا عن ذكرياتهم مع النجم الراحل رشدي أباظة وأبرزها موقف كوميدي جمعه بالنجم أحمد رمزي خلال تصوير أحد الأعمال.

وقال عمر الشريف خلال اللقاء: "أحمد رمزي كان يطلق عليه لقب الولد الشقي في السينما المصرية، وبدأت صداقتنا حينما التقينا ونحن عمرنا 15 عامًا في أحد ملاعب التنس حينما كنت ألعب وكان يأتي رمزي مع صديقه للنادي وأصبحنا أصدقاء وقد بدأ رمزي العمل بالسينما مصادفة".

وروي أحمد رمزي كيف دخل السينما بالفعل مصادفة بسبب عمر الشريف، وقال: "التقينا كعادتنا في إحدى صالات البلياردو مثلما كنا نفعل دائما وجاء المخرج حلمي حليم للاتفاق مع عمر الشريف على الفيلم، وحينما شاهدنا معه عرض عليّ العمل في السينما ووافقت على الفور بدون تردد ونسيت الأمر حتى مر شهرين وفوجئت بشخص يخبرني أن المخرج حلمي حليم ينتظرني في استوديو مصر وذهبت معه".

لم يكتف النجمان بالحديث عن ذكرياتهما مع السينما أو الصداقة ولكن روى عمر الشريف موقفًا كوميديًا خلال تواجدهما بأحد السهرات في لبنان وقال: "عقب انتهاء السهرة خرجنا لنكمل سهرتنا في مكان آخر وخلال دخولنا موقف سيارات التاكسي تعرض لنا شخص تشاجرنا معه ولأنني كنت أضخم في البنيان الجسدي من أحمد رمزي في ذلك الوقت ورغم كبر الحجم العضلي والجسدي للشخص الذي تشاجر معنا إلا أنه فضل التشاجر مع رمزي الذي كان يرتدي بدلة سهر في تلك الليلة إلا أننا لم نتمالك انفسنا من الضحك بعدما سقط هذا الشخص على الأرض نتيجة للكمتين فقط تلقاهما من رمزي".

ولم يكتف رمزي بما سرده عمر الشريف ليرد بموقف آخر جمعة والنجم الراحل رشدي أباظة وقال: "ذهبت مع رشدي لمكان قرب أحد مواقع التصوير ووجدت رشدي يضع الحشيش على الجوزة وفعلت مثله وتعرضت لحالة تشبه فقدان الوعي ثم عدنا بعدها لموقع التصوير وأحضرت مقعدًا لأجلس في الهواء الطلق وكتبت بقلم على الحائط أنا مسطول، وحينما جاء مساعد المخرج أشرت للحائط ليقرأ مساعد المخرج ما هو مكتوب حتى جاء رشدي وسقط على الأرض من الضحك فلم يكن قد تأثر وخاصة أنه كان يحب تناول الخمر قبل التصوير إلا أن هذا لا يقلل من قيمة وقامة رشدي أباظة".