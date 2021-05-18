الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

عضو مجلس «فرساي»: تطبيق «الهجرة» لتعليم العربية مفيد للأجيال الجديدة بالخارج

جيهان جادو عضو مجلس
جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي في فرنسا، إنَّ إطلاق وزارة الهجرة تطبيقاً إلكترونياً لتعليم اللغة العربية يعد «خطوة مهمة جداً» للمصريين من الأجيال الجديدة في الخارج، الذين هم في أشد الحاجة إلى تعلم لغة بلدهم خصوصاً المقيمين في أوروبا والدول الغربية ممن يلجأون دوماً لتلقي دروس العربية بمقابل مادي.

وأضافت «جادو» لـ«الدستور» أنَّ التطبيق الجديد بمثابة «نافذة» يُتاح من خلالها تعلّم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية وربطهم بوطنهم الأم، مشيرةً إلى أنّه منصة سهلة وبسيطة توفي رغباتهم واحتياجهم لتعلم هذه اللغة.

وتابعت أنَّ مصر تسعى جاهدة للم شمل أبنائها في الخارج وتبذل قصارى الجهد لتربط الأجيال الجديدة بمصر، ما يعكس اهتماماً حضارياً بتعلم لغة وثقافة بلدهم الأصلية.

وكانت أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم ودار نهضة مصر لإعداد تطبيق إلكتروني للغة العربية وسيتم إطلاقه عقب عيد الفطر، داعية أعضاء مجمع اللغة العربية لحضور فاعلية إطلاق التطبيق.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت مبادرة «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

جيهان جادو وزارة الهجرة اللغة العربية تطبيق الكترونى فرنسا

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