ضبط 4 أطنان قمح فاسد داخل شونة السنطة في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، في حملة مكبرة ضمت نجاح عرفة مدير إدارة تموين السنطة، والسعيد سلامة المفتش بإدارة تموين السنطة، من ضبط كميات كبيرة من القمح غير الصالح للاستهلاك.

وقالت المديرية، في بيان، إنه بالمرور على شونة السنطة المركزية، وبحضور اللجنة المكلفة باستلام القمح بالشونة، تم ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 4 أطنان قمح قديم به ثقوب وحشرات سوس حية وغير صالحة للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.​