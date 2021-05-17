رئيس جهاز «العاصمة الإدارية» يتفقد عودة العمل بعد إجازة العيد

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وفريقه من النواب والمعاونين والمختصين، الإثنين، جولة تفقدية بمواقع العمل في أول يوم عمل بعد عودة شركات المقاولات من إجازة عيد الفطر، للوقوف على مدى التزام الشركات بمواصلة الأعمال الإنشائية والتشطيبية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسؤول في العاصمة الإدارية الجديدة لـ«الدستور» إنَّ المهندس شريف الشربيني حرص على تهنئة العاملين بعيد الفطر المبارك ثم حثهم على عدم التراخي في نهو الأعمال.

وبدأ «الشربيني» جولته بتفقد الأعمال على الأرض في الحي السكني الخامس R5، الذي يتم تنفيذه على مساحة 885 فداناً تقريباً، ويضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، والذي يتم تنفيذه أيضاً طبقاً للطراز الفرنسي الكلاسيكي تحت مسمى «جاردن سيتي الجديدة»، حسبما شرح المهندس أحمد العربي، معاون رئيس الجهاز ومسؤول الإسكان خلال الجولة.

وانتقل «الشربيني» مع فريقه إلى أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة والتي يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز العاصمة الإدارية، تلاه تفقد سير الأعمال التي تنفذها هيئة المجتمعات في الحي الحكومي.

واختتم «الشربيني» جولته بتفقد بالاجتماع مع شركات أعمال الحي السكني الثالث R3 المعروف بـ«كابيتال ريزيدنس»، والذي يقام على مساحة 1016 فداناً تقريباً ويضم 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل على حل المشكلات لجميع الشركات قبل وجود المشكلة حتى لا تؤثر بالسلب علي تقدم الأعمال وكذا الوقوف على مدى نزول العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وحث مديري المشروعات علي سرعة نزول العمالة والبدء فوراً دون تأخير عن هذا الأسبوع.

جولة رئيس جهاز العاصمة الإدارية

جولة رئيس جهاز العاصمة الإدارية

جولة رئيس جهاز العاصمة الإدارية

جولة رئيس جهاز العاصمة الإدارية

جولة رئيس جهاز العاصمة الإدارية