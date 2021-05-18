السفير الأمريكى يزور الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية (صور)

زار جوناثان كوهين السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وكان فى استقباله القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، وبحضور القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.



وقدم القمص أبراَم إميل، للسفير الأمريكي خلال الزيارة نبذة وشرح عن الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا كما قدم له القمص أبراَم هدية تذكارية له.



وكان قد أجرى السفير الأمريكي بالقاهرة، زيارة رسمية اليوم لمقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، وكان في استقباله بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، البابا ثيودوروس الثاني.



وأعرب السفير الأمريكي عن سعادته بالزيارة، وإعجابه بشخص البابا وهنأه على عمله وخدمته في قارة المستقبل.

كما أعرب البابا ثيودوروس خلال حديثه مع السفير الأمريكى، عن امتنانه للقيادة المصرية وخاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من تسهيلات ومساعدات حتى تتمكن البطريركية من القيام بمهمتها دون عائق.

و اصطحب البابا جوناثان كوهين السفير في جولة بمقر البطريركية، وأبدى اهتماما كبيرا بثروة المتحف الأثري والمكتبة البطريركية، وكان برفقتهما الوكيل البطريركي بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والمتروبوليت نقولا، عن المكتب البطريركي بالإسكندرية.

•الكنيسة المرقسية

وتعد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية هى رمز وأيقونة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكونها الكنيسة الأولى؛ كما أنها تحوي رأس القديس مارمرقس الرسول حسب التقليد الكنسي؛ وكذلك رفات ٥٥ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأوائل، وهي المقر الاول لبطريرك الأرثوذكسية.

وكان مجيئ مرقص الرسول عام62 ميلادي إلى الإسكندرية البداية للكنيسة القبطية في مصر حيث بشر أهلها بالمسيحية مؤسسًا كرسي الإسكندرية الرسولي المعروف باسم الكنيسة القبطية (المرقسية) والتي لها مكانة كبيرة في تاريخ الكنيسة العالمي لأن منها كان بطاركة الإسكندرية الأقباط العلماء الذين واجهوا الهرطقات المختلفة.

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية