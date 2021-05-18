مصرع مجند سقط فى مياه النيل بكفرشكر

لقى مجند شرطة من قوة قسم مسطحات بنها، بمديرية أمن القليوبية مصرعه، إثر سقوطه في مياه النيل، و أثناء تواجده بخدمة تأمين معدية كفرشكر خلف مركز الشرطة، حيث سقط في مياه نهر النيل، وجرى انتشاله ولقى مصرعه، خلال خضوعه للعلاج بمستشفى كفرشكر المركزي لعدة ساعات، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية، وتسليم الجثمان لأسرته لدفنه بمسقط رأسه بنفس المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة كفرشكر، يفيد سقوط مجند شرطة في مياه نهر النيل خلف مركز الشرطة وإصابته ونقله إلى المستشفى المركزي وتم وفاته.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث المركز، وتبين من التحريات أن المتوفى يدعى «فتحي. ش. ف »٢٥ سنة، من قرية الزومرنية، ضمن قوة شرطة المسطحات، والمعين خدمة تأمين معدية السعيد بكفرشكر، خلف مركز الشرطة على لانش مطاطي خاص بالمسطحات المائية، خلف مركز شرطة كفرشكر.

ودلت تحريات مباحث كفر شكر، أنه قام بالنزول من اللانش على فرع النيل للوضوء والصلاة ،وأثناء عودته مرة أخرى سقط فى الماء، وحدثت إصابته وغرق بمياه النيل.

وجرى انتشاله بمعرفة الأهالي وزملائه، ونقله إلى مستشفي كفر شكر، ولقي مصرعه بعد ساعات من حجزه بالعناية المركزة.

وبسؤال شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الحادث وزملائه، أيدوا ماجاء في فحص تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر، وأنه سقط أثناء عودته إلى اللانش، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول ظروف وملابسات الواقعة.