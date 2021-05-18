«التخطيط»: 2 مليار جنيه لاستكمال إنشاءات مدينة زويل للعلوم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد استكمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الجيزة بتكلفة قدرها مليارى جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

وأضاف وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة تشمل أيضًا استكمال أعمال تشطيبات المبنى الرئيسى والمدرجات بالفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 312 مليون جنيه، واستكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية 6 أكتوبر بتكلفة 300 مليون جنيه، وشراء آلات ومعدات وتجهيزات للكليات القائمة بجامعة القاهرة بتكلفة 284 مليون جنيه، واستكمال مبنى بحوث الحيوان للفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 146 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الكليات بجامعة القاهرة يبلغ 20 كلية تمثل 3.9% من إجمالى كليات الجمهورية، ويبلغ إجمالى المقيدين 196.5 ألف طالب منهم 54.6%، بمتوسط الطلاب لكل عضو هيئة التدريس 16 طالب، فيما سجل إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 12638 عضو.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة يصل إلى 407 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 20-2021 تبلغ 30,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 11,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 20-2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 10,8 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 35,3%، ويخص قطاع النقل 8,3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3,96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12,9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه بنسبة 10,7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2,3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.