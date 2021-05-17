نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة لن يحدث قبل الخميس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يحدث قبل الخميس المقبل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعتزم مواصلة عدوانها على أهداف في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات عقب اجتماعه مع كبار مسؤولي الدفاع، أن إسرائيل ستواصل العمل طالما كان ذلك ضروريا من أجل استعادة الهدوء والأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين.

وأجرى نتنياهو مشاورات مع بينى غانتس رئيس الأركان ومسئولين أمنيين كبار، بعد وقت قصير من قصف سرايا القدس لمدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت بقاذفات صاروخية كبيرة.

وقبل قليل، أطلقت صفارات الإنذار في أسدود وعسقلان، وقالت سرايا القدس في بيان لها اليوم: «عذرًا يا جمهور المقاومة فإن ساعة البهاء قد عادت للوراء ساعتين ودقت اليوم في تمام السابعة».

وكان المتحدث باسم القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، هدَّد بأنه إن لم يتوقف الاحتلال حالًا عن قصف البيوت فستعاود المقاومة قصف تل أبيب.

ولليوم الثامن على التوالي تواصل إسرائيل شن غارات على مواقع في القطاع ارتفعت وتيرتها اليوم الإثنين وتم خلالها العودة لاستهداف الأبراج والقيادات الميدانية للفصائل الفلسطينية.

من جانبها، هددت حركة حماس بقصف تل ابيب بالصواريخ وذلك ردا على غارات اسرائيل التي قامت خلالها بهدم مبنى الأوقاف غرب غزة .

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي إلى 212 شهيدًا.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الشهداء 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، بالإضافة إلى إصابة 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة، ومن بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.