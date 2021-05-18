الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق داخل جمعية تحسين الصحة بطنطا

حريق داخل جمعية تحسين
حريق داخل جمعية تحسين الصحة

نشب حريق داخل دار الايتام الكائن بجمعية تحسين الصحة بمنطقة المعرض بمدينة طنطا، 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بأ٣ سيارات  للسيطرة على النيران وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف.

من جانب أخر نظم رجال المرور بمدرية أمن الغربية الطريق المتجه إلى مصر الزراعي، حيث تقع مقر الدار على أول الطريق بعدما شهد الطريق حالة من التكدس المروري.

 
وأفاد مسؤل أمني، أنه حتى الآن لم يتم معرفة الأسباب، لافتا إلى أنه جاري الفحص ومعرفة اندلاع الحريق.


كان اندلع  حريق هائل في الطابق الأخير بفندق بانوراما بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يضم كافيه وشاشات للعرض.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ للتعامل مع النيران.
 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في الروف الخاص بفندق بانوراما بشارع النحاس.
 

وانتقلت على الفور قوات الشرطة و5 سيارات مطافي وتم غلق الشارع، وتجري قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي الفندق.
 

 

بالصور حريق داخل جمعية تحسين الصحة بطنطا والدفع سيارات

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