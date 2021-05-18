رش مصرف محمد إسماعيل ببنى سويف للقضاء على الحشرات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على ضرورة التصدي للتعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى؛ بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، بمتابعة تنفيذ مجلس قروي براوة قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بزمام قرية منشأة الحاج، بينما تم تنفيذ حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والمجالس القروية أسفرت عن رفع أكثر من 100 طن من كميات القمامة وتم نقلها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، فضلًا عن تمهيد طريق قاي/بني سويف.

كما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بإصلاح وتركيب كشافات الإضاءة العامة بشوارع عدة من المدينة، إضافة إلى صيانة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب وتهذيب وري الأشجار ببعض قرى المركز، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العواونة بالتنسيق مع الطب الوقائي برش مصرف محمد إسماعيل وشوارع قريه قلها، وذلك للقضاء على الحشرات الضارة بها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق منفصل شدًد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.