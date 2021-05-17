«الصحة»: لقاح كورونا يمر بـ4 مراحل قبل التطعيم به

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا مر بأربعة مراحل قبل البدء في تطعيم المواطنين به.

وأوضحت الوزارة عبر «فيسبوك» أن المرحلة الأولى شملت إجراء اختبارات معملية على الحيوانات، والمرحلة الثانية اختبار اللقاح على الأشخاص الأصحاء لاختبار المأمونية والفاعلية، والمرحلة الثالثة تم الاختبار على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت بثبوت فعاليته وأمانه، والمرحلة الرابعة نفذت على مجموعة أكبر من المواطنين في عدد من البلدان ومنها مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا) لافتاً إلى أنه للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.

ولفتت الوزارة إلى أن من المتوقع استلام شحنات الخامات المستخدمة في تصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر خلال الشهر الجاري على أن يتم البدء في التصنيع على الفور.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد أعلنت عن قرب الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة عقدت اجتماعات دورية ومتتالية مع شركة "فاكسيرا" مع بداية خطوات تصنيع اللقاح لمتابعة سير العمل والتغلب على أي تحديات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت التعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك" في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية ، كما أكدت الوزيرة دعم مجلس الوزراء للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث سيعطي ذلك الفرصة للشركة لمواصلة استثماراتها.