الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم غداً لإدخال وقود ومستلزمات طبية

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعبر والحدود في فلسطين، مساء الإثنين، أن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بفتح معبر كرم أبوسالم لساعات محدودة غداً الثلاثاء.

وأضافت اللجنة أن الاحتلال قرر إدخال كميات من السولار القطري إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، وأدوية مواد غذائية للمؤسسات الدولية، بالإضافة لكميات من أعلاف الحيوانات.

وفى وقت سابق من اليوم، جدد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، توجيهه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، لفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وثمن اللوح وقوف مصر بجميع مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كل العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر حتى اللحظة، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وبدأ، اليوم الاثنين، دخول الجرحى من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.

وأكد اللوح أن الطواقم الطبية المصرية الموجودة في المعبر، واللجنة التي تم تشكليها من السفارة، قدمت العلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين.