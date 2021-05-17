إيبارشية الفيوم تستأنف صلوات القداسات الإلهية.. الجمعة

أعلن الأنبا أبرام مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدة قرارات جديدة بشأن الصلوات الكنسية بإيبارشية الفيوم في الفترة المقبلة، بعد تقييم الوضع الصحي في الوقت الحالي ووفقًا للبيانات الرسمية المتعلقة بالعدوي بفيروس كورونا.

وقال إن صلاة القداسات ستكون بحضور شعبي اعتبارًا من الجمعة ٢١ مايو ٢٠٢١ بجميع كنائس الإيبارشية بما في ذلك دير القديس الأنبا أبرآم بالعزب يومي الأحد والجمعة فقط من كل أسبوع بواقع قداس واحد في اليوم على أن يتراوح عدد الحاضرين بين ٥٠ فردا إلى ١٠٠ فرد كحد أقصي (بحسب سعة كل كنيسة على حده) بما في ذلك الشمامسة (لا يتجاوز ١٠ شمامسة) ، على أن يكون بدء وانتهاء الصلاة يوم الأحد: من الساعة ٧ إلى 9 صباحا وكذلك يوم الجمعة.

وأضاف: "يطبق نظام الحجز المُسبق تليفونيًا للحضور سواء للشعب أو للشمامسة وبدون استثناء (يبدأ استقبال مكالمات الحجز اعتبارًا من مساء الثلاثاء 18 من الشهر الجاري”.

وأوضح أن هناك عدة قواعد لحضور الخطوبات والأكاليل من بينها أعداد الحضور في الخطوبات والأكاليل لا تتجاوز ٢٥ فردًا يصليها أب كاهن وشماس، أما عن صلوات الجنازات وتذكارات الأربعين والسنوية، تم تحديد أعداد الحضور بالجنازات شرط الأ تتجاوز ٢٥ فردًا يصليها أب كاهن شماس، مؤكداً أن الجنازات لحالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تتم بمنطقة المدافن.

وتابع مطران الفيوم: “أعداد الحضور في تذكارات الأربعين والسنوية ١٠ أفراد فقط ( بالحجز المسبق تليفونيًا) ويرجي عدم توجيه الدعوات بالحضور بأي وسيلة من الوسائل منعًا لإحراج خدام النظام ولإتاحة فرصة حضور أخرين القداس”.

وأضاف أن إتمام صلوات طقس سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية سيتم بحضور ٤ أفراد من أسرة المعمد (بالحجز المُسبق تليفونيًا).

وشدد على استمرار تعليق الزيارات الفردية والجماعية للأديرة ومن بينها (الأنبا أبرآم بالعزب – الأنبا أور بجبل النقلون – القديس مكاريوس الإسكندري ببرية الريان)، مؤكداً استمرار تعليق الإجتماعات والخدمات والأنشطة الكنسية و الرحلات داخل الفيوم وخارجها وإستخدام قاعات المناسبات وصلاة الثالث وصلاة الحميم والزيارات المنزلية ومقابلات الآباء."

وأكد أنه لا يجوز حضور أي صلوات لأي فرد مصاب أو مخالط لمصاب أو لديه أي من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا إلا بعد التعافي أو التأكد من عدم الإصابة. وهذا يسري علي الجميع سواء الآباء الكهنة والشمامسة وأفراد الشعب.

واختتم مطران الفيوم بيانه قائلاً "نثق في تفهمكم وتعاونكم مع الخدام القائمين علي النظام وتطبيق أقصي الإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامة وتباعد المسافات وعدم المصافحة.