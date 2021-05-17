«علمية كورونا»: اللقاحات الموجودة في مصر تمنع الوفاة بنسبة 99%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن القيادة السياسية تعمل على توفير أكبر قدر من اللقاحات التي يتم استخدامها في تحصين المواطنين للحد من انتشار الفيروس في البلاد وتحوره أو حدوث حالات وفاة بسبب مضاعفات الإصابة.

وأوضح «حسني» لـ«الدستور» أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وتحد من شدة أعراض الإصابة بالفيروس وتمنع الوفاة بسببها بنسبة 99% إذ لم تكن 100% وذلك لأنها تكسب الجسم مناعة ضد الفيروس ويستطيع مهاجمته إذا أصيب به مرة أخرى والتعرف عليه.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن عبر موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، وتم تلقيح ما يقرب من 700 ألف مواطن حتى الآن.

وأكد أن الوزارة تستعد لتلقيح أعداد أكبر من المواطنين خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع وصول ما يقرب من مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينكا ولقاح سينوفارم الصيني، موضحا أن اللجنة ووزارة الصحة تعملان سوياً من أجل الحفاظ على إنجاز ما تم في ملف كورونا من خلال توفير البروتوكولات العلنية المحدثة أولاً بأول والمستلزمات الطبية المستخدمة في علاج المرضى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الأحد، عن خروج 901 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 181478 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1201 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها، و 14327 حالة وفاة.