الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة الصيدليات: إنتاج مصر من المكملات الغذائية تضاعف في 2021

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

قال أحمد إدريس، عضو شعبة الصيدليات في الغرف التجارية، إن هناك وفرة من جميع منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.

وأضاف إدريس لـ«الدستور» أن إنتاج مصر من المكملات الغذائية تضاعف خلال عام 2021  بعد تضاعف الشركات المنتجة لها بعد موافقة وزارة الصحة لإنقاذ السوق المحلي.

40 شركة تنضم لتصنيع المكملات الغذائية 

وأوضح أن أكثر من 40 شركة جديدة انضمت لتصنيع المكملات الغذائية خلال 2021 ما ساهم في تغطية السوق المحلي ووجود مخزون استراتيجي يكفي للتصدير إلى الخارج.

وأكد توافر كميات كبيرة من الكمامات والمنظفات والكحول بعد تضاعف الشركات المنتجة لها أيضاً.

صادرات مصر من الأدوية تراجعت العام الماضي 

وتراجعت صادرات مصر من الصناعات الطبية بنسبة 3.2% خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 419 مليون دولار في مقابل 433 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وأوضحت إحصائيات المجلس التصديري للصناعات الطبية أن 3 دول تستحوذ على 31.3% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 131 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 61 مليون دولار مستحوذة على 14.5% من إجمالي القيمة.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الطبية لليمن نحو 39 مليون دولار، وللسودان بنحو 31 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوية لتسجل 162 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، في مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 8.5%.

وشهدت صادرات مستحضرات التجميل المصرية تراجعا طفيفا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 166 مليون دولار، في مقابل 167 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 0.6%.

الصيدليات المكملات السوق السوق المحلي صادرات

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