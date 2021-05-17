صفارات الإنذار تدوى في الجليل الأعلى.. وغارة إسرائيلية غرب غزة

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في عسقلان، وذلك عقب وقت قليل من قصف سرايا القدس لبعض الأهداف في إسرائيل.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي إلى 212 شهيداً.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الشهداء 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، بالإضافة إلى إصابة 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة، ومن بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة.

وأكد قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، أن وتيرة إطلاق النار من قطاع غزة غير مسبوقة، وفقًا لموقع «واللا» العبري.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع بينى جانتس رئيس الأركان ومسؤولين أمنيين كبار، بعد وقت قصير من قصف سرايا القدس لمدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت بقاذفات صاروخية كبيرة.

وقالت سرايا القدس في بيان لها، اليوم: «عذرًا يا جمهور المقاومة فإن ساعة البهاء قد عادت للوراء ساعتين ودقت اليوم في تمام السابعة».

وكان المتحدث باسم القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، هدَّد بأنه إن لم يتوقف الاحتلال حالًا عن قصف البيوت فستعاود المقاومة قصف تل أبيب.

وقال أبوعبيدة في تصريح صحفي: «لقد كثف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه، فإننا نحذر العدو بأنه إن لم يتوقف حالًا عن قصف البيوت الآمنة، فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر».