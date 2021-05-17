«اتحاد المستثمرين» يؤكد أهمية دور مصر الريادي في القارة الأفريقية

ثمّن علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقي.

وأكد السقطي، لـ"الدستور"، أهمية دور مصر الريادي داخل القارة الافريقية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم حيث عمل على التوسع وتوطيد العلاقات داخل الدول الأفريقية، متوقعًا حدوث زيادة في الاستثمارات المصرية بعدد من دول القارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين مستعدون لزيادة استثماراتهم، بالتعاون مع حكومات الدولة الأفريقية إضافة إلى تعميير ليبيا والعراق في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتابع أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموًا وانتعاشًا خلال الفترة الحالية بسبب جهود الحكومة المصرية بتقديم الدعم التمويلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي.

وشدد على أن القطاع له دور كبير في خفض معدلات البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل، خاصة للشباب، كما أن له دور بارز في زيادة الناتج المحلي الاجمالى، وخفض فاتورة الاستيراد ورفع وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ما يؤدي إلى قدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها توجه وهو زيادة أعداد المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة التي ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت و رفع معدل الصادرات وهو ما تريده الدولة.