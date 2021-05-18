الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

رسائل شكرى سرحان لمشجعى الأهلى: «محدش يبات فى بيتى إلا الزملكاوية»

شكرى سرحان
شكرى سرحان

التعصب لفريقي الكرة الكبيرين الأهلي والزمالك لا يقتصر فقط على الجمهور العادي من المشاهدين، وإنما كبار المشاهير أيضًا بعضهم لا يقل في تعصبه عن الجماهير التي تشجع من داخل المدرجات بحماس شديد خاصة في مباريات القمة التي تجمع بين الفريقين.

 

ومن بين النجوم الذين كانوا يحبون فريق الزمالك بل ومتعصبين له أيضًا الفنان الراحل شكري سرحان، والذي قال في ضيافة الفنان سمير صبري خلال أحد اللقاءات النادرة ببرنامج "هذا المساء" الذي كان يقدمه الفنان سمير صبري على شاشة التلفيزيون المصري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إنه من أكثر المتعصبين والمحبين لنادي الزمالك وأنه لم يكن يحب أن يرى الفريق يتعرض لهزيمة من أي فريق خاصة الأندية غير الجماهيرية او التي ليس لها باع طويل في كرة القدم.

 

واستضاف اللقاء إضافة إلى الفنان شكري سرحان الكابتن لطيف لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، وشيخ معلقي  كرة القدم الشهير، وتحدث أيضًا عن أهمية قطبي الكرة الأهلي والزمالك بالنسبة لمنتخب مصر.

 

وخلال اللقاء قال سمير صبري :"شكري سرحان بالإضافة إلى حبه للفن فمن المعروف عنه أنه رجل رياضي، ومحب لكرة القدم وزملكاوي".

 

وأثار شكري سرحان إعجاب الحضور في اللقاء، حينما تحدث في البداية عن الفريقان الكبيران معًا قبل أن يعبر عن أنحيازه بوضوح حينما قال: "إن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هما سبب حب قطاع كبير من الشعب المصري للعبة، وأن منتخب مصر يتمتع بنجوم كبار خرجا للمنتخب نتيجة تنافس الناديان الكبيران الأهلي والزمالك، والتنافس لا يعني وجود الشتيمة في الشارع أو المدرجات".

 

وكشف الفنان الكبير عن حبه لنادي الزمالك حينما وجه له سمير صبري سؤال حول شعوره بالحزن حينما يتعرض نادي الزمالك للهزيمة وقال: "طبعًا بزعل وبغضب جدًا لما الزمالك يتعرض لهزيمة، ومحدش من أصدقائي أو أقاربي يحاول أغضابي حينما يهزم الأهلي الزمالك، لأن من يفعل ذلك مش هيخلص مني".

 

وبالحديث عن انتماء نجله الكروي قال شكري سرحان :"مفيش حد يبات في بيتي إلا إذا كان زملكاوي، وكشف أنه حينما كان يمارس رياضة كرة القدم كان يلعب قلب هجوم".

شكري سرحان الاهلى الزمالك المدرجات المشجعين

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