البرهان: السودان لن يلجأ للحرب مع إثيوبيا لكن لا يوجد عائق أمام سيادتنا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن السودان لن يلجأ لسيناريو الحرب مع إثيوبيا، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لحفظ حق الأجيال القادمة في المياه.

وأضاف البرهان في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسيية، أن السودان ليس لديه رغبة في حدوث صدام وتصعيد مع اثيوبيا ولكن حق السودان في السيادة على أراضيه لن يقف أمامه أي عائق.

وحول مبادرة دولة الإمارات العربية لحل مشكلة سد النهضة قال إن السودان يسعى لأن تكون كل المبادرات متكاملة وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأنهم يؤمنون بالحل الأفريقي ويثقون في قدرة الاتحاد الأفريقي، لكنه طالب بوجود ضمانات تعزز الحل الأفريقي.

وتعليقا على مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان قال البرهان انه يعتبر فرصة لأن ينفذ السودان من خلال بوابته للمجتمع الدولي وأن تعود له ريادته وقيادته في الإقليم وانعاش اقتصاده، مقدما الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل لقيادته هذه المبادرة بإقامة هذا المؤتمر الذي يعتبر خطوة مهمة في أن يطرق السودان أبواب المستقبل.

وكشف البرهان عن أن ديون السودان تبلغ حوالي 60 مليار دولار وأن اصل الديون قليل وجزء كبير منها فوائد، مضيفاً أن المنظمات قدمت مساعدات قيمة.

ماكرون يلغي كافة ديون باريس على السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إلغاء كافة ديون باريس على السودان و المقدرة بحوالي 5 مليار دولار أمريكي، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، وذلك على هامش استضافته لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن معظم الدول سمحت بإستكمال هذه المحادثات، موضحا انه من المهم الحديث مع الشركاء بغرض الغاء الديون فقد بدأوا محادثات مع صندوق النقد الدولي.

مؤتمر باريس بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

واستضافت فرنسا اليوم مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان الذي يشهد مشاركة إقليمية ودولية واسعة، خلال جلساته الثلاث على التطورات التي حدثت في السودان وخاصة الاصلاحات في المجالات الاقتصادية وما يتمتع به السودان من إمكانيات وموارد وفرصاً للاستثمار، كما سيتم عرض فيلم قصير حول فعاليات الثورة السودانية.

ويهدف المؤتمر إلى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الاجانب والقطاع الخاص والمصرفيين ، بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص.