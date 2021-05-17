السيطرة على حريق داخل ورشة حدادة بمصرالقديمة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل ورشة حدادة دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حيث تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بورشة حدادة دائرة القسم، وبانتقال رجال مباحث القسم والفحص تبين أن محل البلاغ كائن ش عبد السلام نصر متفرع من صلاح سالم تبين حدوث ماس كهربائى بلوحة مفاتيح الكهرباء بورشة حدادة مغلقة دور أرضى مستقل بذاته من حوائط حاملة وأسقف صاج بمساحة ١٠٠ متر مما أدى إلى حدوث حريق بها بمساحة ٢متر * ١٠ متر عبارة عن حديد خردة وبعض المعدات وسيارة ملك صاحب الورشة ماركة فولكس بدون لوحات تفحمت بالكامل.



وبمناقشة مالك الورشة يدعى “احمد س م ” ٣٧ سنة ومقيم شارع محمد صدقى - المنيل - مصر القديمة والذى أيد ما جاء بالفحص، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.