الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل ورشة حدادة بمصرالقديمة

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل ورشة حدادة دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حيث تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بورشة حدادة دائرة القسم، وبانتقال رجال مباحث القسم والفحص تبين أن محل البلاغ كائن ش عبد السلام نصر متفرع من صلاح سالم  تبين  حدوث  ماس كهربائى بلوحة مفاتيح الكهرباء بورشة حدادة مغلقة دور أرضى مستقل بذاته من حوائط حاملة وأسقف صاج بمساحة ١٠٠ متر مما أدى إلى حدوث حريق بها بمساحة ٢متر * ١٠ متر عبارة عن حديد خردة وبعض المعدات وسيارة ملك صاحب الورشة ماركة فولكس بدون لوحات تفحمت بالكامل.


وبمناقشة مالك الورشة يدعى “احمد س م ” ٣٧ سنة ومقيم شارع محمد صدقى - المنيل - مصر القديمة والذى أيد ما جاء بالفحص، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة حريق مصر القديمة ورشة حدادة

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

العثور على جثة غريق بمنطقة الهلال في الغردقة

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل