الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يتراجع عن قصف برج في غزة خوفا من صواريخ المقاومة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أفاد مراسل قناة العربية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن قصف برج في غزة بسبب مخاوف من إطلاق صواريخ على تل أبيب.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار التصعيد. 

ويواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن انقساما داخل حزبه حول العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، حيث يمارس الديمقراطيون التقدميون ضغوطا على الرئيس لاتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وانتقد الأعضاء الديمقراطيون بالكونجرس دفاع إدارة بايدن عن إسرائيل، الذي يعكس عقودا من سياسة خارجية أمريكية تقليدية، لكنها أصبحت تتعارض بشكل متزايد مع رأى القاعدة الشعبية للحزب.

ومع استمرار الاعتداءت الإسرائيلية على غزة وإطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، قاتل الديمقراطيون بعضهم البعض علنا حول الكيفية التى ينبغى أن تستجيب بها الولايات المتحدة.

وكتب السيناتور اليسارى من ولاية فيرمونت، بيرنى ساندرز يقول: عندما تضع الولايات المتحدة حوالى 4 مليار دولار سنويا فى إسرائيل، فلدينا الحق فى المطالبة بأن يحترموا حقوق الإنسان لكل الشعوب بما فى ذلك الفلسطينيين.

وصرح ساندرز لقناة MSNBC إن ما نريده الآن هو سياسة عادلة تحمى أمن إسرائيل، فلهم الحق فى العيش بسلام وأمن دون هجمات إرهابية، على حد قوله، لكن الناس فى الأراضى الفلسطينينة لديهم أيضا الحق فى العيش بسلام وكرامة.

كما كتب ساندرز على فيس بوك يقول إن الدمار فى غزة غير معقول، ويجب أن نحث على وقف فورى لإطلاق النار. قتل الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتوقف، ويجب أيضا أن نلقى نظرة أقوى على ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية لإسرائيل. فمن غير القانونى أن تذهب المساعدات الأمريكية لدعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أخبر عباس أن حماس بحاجة إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما أكد لنتنياهو دعمه القوى لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، ولم يتضمن بيان البيت الأبيض دعوة لوقف إطلاق النار.

أبراج غزة غزة أحداث القدس القصف الإسرائيلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

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