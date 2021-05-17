الأنبا ديمتريوس يترأس الاجتماع العام دون حضور شعبي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم الاجتماع العام الإسبوعي له بالكنيسة المرقسية “مقر المطرانية”.

وبثت الإيبارشية فعاليات الاجتماع عبر تقنية البث المباشر “دون حضور شعبي” ، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحرص الإيبارشية على بث الاجتماعات الروحية كبديلاً للحضور، لفترة محددة لإقتصار الصلوات والاجتماعات على الكهنة والشمامسة فقط بالتزامن مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة ، كما تتميز فترة الخماسين بالطقس الفرايحي ، ويكثر بها إقامة طقوس صلوات الزيجة المقدسة .

واحتفلت الكنائس المسيحية الثلاث بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.