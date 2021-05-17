أشتية يدعو أمريكا للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا ضد الشعب الفلسطيني ولحقن دماء أبناء مدينة غزة ، الذين ارتقى منهم ما يزيد على 200 شهيد، منهم أكثر من 50 طفلًا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية : أن ذلك جاء خلال لقاء أشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله الفلسطينية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، لبحث الأوضاع الخطيرة في سائر الأراضي الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحضور وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة.



من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة وقف سياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه في القدس والشيخ جراح على وجه التحديد، وكذلك الهجمات على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.. مشيرًا إلى انفتاح القيادة الفلسطينية على أي جهد سياسي قائم على القانون الدولي، بما يقود لدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبما ينهي الاحتلال.



وناقش الطرفان تفاصيل المساعدات الأمريكية التي أعلن الرئيس بايدن عن استئنافها، ودعا رئيس الوزراء لأن تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية وخطة التنمية القطاعية.



من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي سعي بلاده لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضرورة العمل من أجل حل الدولتين.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن قلق الولايات المتحدة بشدة بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددًا على أن واشنطن تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف والتصعيد.



وشدد بلينكن، في تصريحات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، على أن واشنطن ستواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف، مضيفًا: "نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار".



وأضاف بلينكن أن أمريكا شعرت بالقلق بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر .. وحث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، مؤكدًا أن أمريكا ستواصل تكثيف المساعي الدبلوماسية وتعمل بشكل كبير لوضع حد للنزاع.