محافظ دمياط تكشف حقيقة حفر طريق الترعة الشرقاوية بعد رصفه

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توضيحًا لما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن قيام شركة الاتصالات بأعمال حفر على طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" والذى تم رصفه مؤخرًا ضمن مخطط تطويره.

ونفت المحافظ صحة هذه المعلومة المغلوطة، كما أكدت أن الأعمال عبارة عن رفع بيارات لكابلات اتصالات دون إلحاق اى ضرر بالأسفلت والتى جاءت تحت إشراف ومتابعة جهاز الإشراف على المشروع مؤكدة أيضاً ان ما يتم من عمليات تتم وفقاً لمخطط التنسيق المسبق مع الأجهزة المعنية.

وتهيب "المحافظ" المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات و المعلومات المغلوطة التى قد تتداولها بعض الصفحات دون التأكد من صحتها، مؤكدةً أنه يتم التعامل بمنتهى الشفافية تجاه ما يدور على كافة الاصعدة ، كما يتم نشر كافة التفاصيل المُتعلقة بالأعمال التى تجرى بالمحافظة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط.

وكشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" ورصفه بالأسفلت بدءًا من ميدان عزب النهضة وبطول ٢.٥ كم.