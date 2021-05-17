محافظ دمياط تكشف حقيقة حفر طريق الترعة الشرقاوية بعد رصفه
أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توضيحًا لما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن قيام شركة الاتصالات بأعمال حفر على طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" والذى تم رصفه مؤخرًا ضمن مخطط تطويره.
ونفت المحافظ صحة هذه المعلومة المغلوطة، كما أكدت أن الأعمال عبارة عن رفع بيارات لكابلات اتصالات دون إلحاق اى ضرر بالأسفلت والتى جاءت تحت إشراف ومتابعة جهاز الإشراف على المشروع مؤكدة أيضاً ان ما يتم من عمليات تتم وفقاً لمخطط التنسيق المسبق مع الأجهزة المعنية.
وتهيب "المحافظ" المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات و المعلومات المغلوطة التى قد تتداولها بعض الصفحات دون التأكد من صحتها، مؤكدةً أنه يتم التعامل بمنتهى الشفافية تجاه ما يدور على كافة الاصعدة ، كما يتم نشر كافة التفاصيل المُتعلقة بالأعمال التى تجرى بالمحافظة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط.
وكشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" ورصفه بالأسفلت بدءًا من ميدان عزب النهضة وبطول ٢.٥ كم.
و ذكرت" محافظ دمياط "أن المنطقة شهدت تحول شامل على كافة المستويات و وفقاً لأعلى المعايير وذلك بما يليق بمكانة ذلك المحور الحيوى الذى يُعد احد المداخل الرئيسية لمدينة دمياط و من أهم المحاور المرورية ، كما يربط عدة مناطق هامة بالمدينة بداية من ميدان عزب النهضة وحتى عزبة اللحم بطول ٧.٥ كم حيث تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشمله من مقاعد و برجولات خشبية و أعمدة انارة و تشجير، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جانبية وأماكن انتظار السيارات و كذا بالوعات صرف مياه الأمطار فضلاً عن رصف الطريق وتخطيطه بعدد ثلاث حارات لسير السيارات بكل اتجاه من الطريق لتحقيق السيولة المرورية بذلك المحور الهام، منوهة الى أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأضخم مشروعات التطوير والتنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.