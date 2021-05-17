7 معلومات عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن تردد قناة طيور الجنة، ونقدم لكم كافة المعلومات عن تنزيل القناة على النايل سات، وتلك المحطة تقدم محتوى من الأناشيد الدينية والبرامج التعليمية والكرتونية والأغاني والبرامج الترفيهية، وتتميز تلك المحطة بنسب مشاهدات كبيرة من جميع الفئات العمرية من الأطفال.

وتعرض القناة العديد من البرامج الترفيهية للأطفال منها، أخبار الدار، وبيت الحاج، وكنز وبرنامج الرسام الصغير، وغيرها من البرامج التي يتم عرضها مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار ٢٤ ساعة بصوت وصورة عالية الجودة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

لديكم خلال الخطوات التالية تنشر الدستور كافة المعلومات عن تردد قناة طيور الجنة، كما هو موضح بالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر أو menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- بعد ذلك يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٣٩١ ، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر عمودي، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥/٦.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قناة طيور الجنة، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن تردد قناة طيور الجنة، التي تقدم العديد من البرامج الترفيهية للأطفال، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناة طيور الجنة، لذلك نقدم لكم تلك التقرير السابق، وتعد قنوات الأطفال من أكثر عوامل البحث على جوجل، وتقدم قناة طيور الجنة الكثير من برامج الترفية والكرتون والرسوم المتحركة، والتي تساعد على تنمية مهارات الأطفال.



ونستعرض لكم تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢١، على القمر الصناعي العرب سات، كما هو بالأتي:

- يقوم المواطن بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر أو menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- بعد ذلك يختار المواطن القمر الصناعي عرب سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٣١٥، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥/٦.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قناة طيور الجنة، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.