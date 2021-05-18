«إدريس»: بدء موسم حصاد القمح شرق قناة السويس

شهد اللواء عمر إدريس رئيس مركزومدينة القنطرة شرق، والمهندس نفادي محمد مديرعام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، وقيادات مركز ومهندسي الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق يوم حقلي لحصاد القمح مع المزارعين بحضور كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز، وتحت رعاية الدكتورالسيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.



وقال المهندس نفادي محمد مديرعام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق إن متوسط إنتاجية الفدان الواحد هذا العام 17 أردبًا، وتصل المساحة الكلية المزروعة بالمركز إلى ١٠ آلاف فدان قمح، ومن خلال إقامة حقول إرشادية بمتابعة وإشراف مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وحقول للمزارعين بإشراف الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وقال إن القنطرة شرق أصبحت تنتج الذهب الأصفر "القمح" وأن أراضيها الزراعية تعد من أجود الأراضي.



واستمع اللواء عمر إدريس رئيس مركزرومدينة القنطرة شرق إلى المزارعين بقرية جلبانة حول السلبيات والإيجابيات التي واجهتهم أثناء زراعتهم للقمح هذا العام، مؤكدًا على المتابعة وحل المشاكل التي تعوق زيادة إنتاجية الفدان والعمل على الارتقاء بزراعة القمح خلال العام القادم والعمل على زيادة المساحة المزروعة.



وأشاد بجودة المحصول ونسبة الإنتاجية المرتفعة، نتيجة جهود المزارعين وجميع القائمين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.



وتفقد الجميع مراحل الحصاد، وصوامع التخزين بالقنطرة حيث يوجد ١٢ صومعة تخزين سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن بإجمالي ٦٠ ألف طن للصوامع، كما تفقد مراحل التخزين بداية من الموازين وآخذ العينة وباقي مراحل التخزين وبلغ ما تم توريده حتى اليوم إلى الصوامع ١٠ آلاف طن قمح.

وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ موقع استلام على مستوى الجمهورية.

كما تطرق مصيلحي إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار، وتفادى أى نقص في تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم.

وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة.