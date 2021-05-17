الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاهد.. هيثم شاكر «واقف على تكة» على يوتيوب

المطرب هيثم شاكر
المطرب هيثم شاكر

أطلقت شركة برودكشن للإنتاج الغنائي والفني أحدث إنتاجاتها للمطرب هيثم شاكر وهى أغنية "واقف علي تكة" وذلك بعد تعاونهما في "الأعذار كذابة" التي لاقت رواجًا ونجاحًا هائلًا عبر (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبدالمنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

وتستعد "شرقي برودكشن" لإطلاق ٣ أغنيات جديدة علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة، كما أنها لم تكشف حتى الآن، عن تفاصيل تلك الأغاني ولكنها للنجوم، أحمد شيبه، لؤي، وأدهم سليمان.

ألبوم هيثم شاكر الجديد أغنية هيثم شاكر واقف على تكا مزيكا يوتيوب مطرب

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