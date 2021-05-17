شاهد.. هيثم شاكر «واقف على تكة» على يوتيوب

أطلقت شركة برودكشن للإنتاج الغنائي والفني أحدث إنتاجاتها للمطرب هيثم شاكر وهى أغنية "واقف علي تكة" وذلك بعد تعاونهما في "الأعذار كذابة" التي لاقت رواجًا ونجاحًا هائلًا عبر (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبدالمنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

وتستعد "شرقي برودكشن" لإطلاق ٣ أغنيات جديدة علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة، كما أنها لم تكشف حتى الآن، عن تفاصيل تلك الأغاني ولكنها للنجوم، أحمد شيبه، لؤي، وأدهم سليمان.