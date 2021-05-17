الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعثة منتخب الرماية تصل القاهرة بعد التتويج بالذهب والبرونز فى إيطاليا (صور)

صورة من الاستقبال
صورة من الاستقبال

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، بعثة منتخب الرماية القادمة من ميلانو بعد المشاركة في بطولة كأس العالم بإيطاليا الذي حققت خلالها ميدالتين ذهبية وبرونزية عن طريق الشقيقين عزمي وعبدالعزيز محيلبة، وذلك في منافسات الاسكيت.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن منتخب مصر للرماية وصل إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS792 القادمة من ميلانو، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، واستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف مدير العلاقات العامة بشركة الميناء الدكتور طارق إسماعيل، بالورود، وتم التقاط صور تذكارية للبعثة داخل مبنى الركاب.

وسبق بعثة منتخب الرماية إلى القاهرة أمس، اللواء حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية قادما من إيطاليا، بعد أن حققت البعثة ميداليتين عن طريق عزمى محيلبة الذي فاز بالذهبية بينما حقق عبد العزيز محيلبة الميدالية البرونزية.

وأشاد رئيس اتحاد الرماية بإنجاز المنتخب مقدمًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبو المنتخب الوطني عزمي محيلبة وعبدالعزيز محيلبة، مضيفاً ان المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.

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بالصور استقبال بعثة منتخب الرماية بعد المشاركة بطولة كأس العالم

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