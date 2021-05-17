الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد إم بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر

لوجو ام بي سي بوليوود
لوجو ام بي سي بوليوود

يبحث عشاق الدراما الهندية عن تردد إم بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر، بعد الإعلان عن تغيير كافة الترددات لتناسب الموجات الجديدة والجودة الأعلي للمشاهد.


تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر


وتقدم لكم في الدستور تردد إم بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر، وذلك بسبب الاهتمام من قبل عشاق الأفلام والمسلسلات الهندية، حيث انطلقت قناة إم بي سي بوليود في يوم 26 أكتوبر 2013، وتم اختيار اللوجو الأول للقناة هو الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها.

تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر



التردد: 11938
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
القمر الصناعي نايل سات

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عربسات بدر 7
التردد: 11270 MHz
الاستقطاب: عمودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
التشفير: مفتوحة

نايلسات E8WB
التردد: 11470 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6

تردد ام بي سي بوليوود MBC Bollywood
نايلسات E7WA
التردد: 11559 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
التشفير: مفتوح

عربسات بدر5
التردد: 12284 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6

 

وانطلقت قناة ام بي سي بوليود في يوم 26 أكتوبر من العام 2013، وكانت القناة قد اختارت الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها، ويرجع تلك التغيرات المستمرة في الترددات نظرا لتطوير الاقمار الصناعية المتخصصة في تلك المجال الاعلامي وايضا لتواكب الوقت الحاضر الذي نعيش فيه خاصا واننا نقضي اوقات اطول في المنزل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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