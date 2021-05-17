يبحث عشاق الدراما الهندية عن تردد إم بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر، بعد الإعلان عن تغيير كافة الترددات لتناسب الموجات الجديدة والجودة الأعلي للمشاهد.



تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر



وتقدم لكم في الدستور تردد إم بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر، وذلك بسبب الاهتمام من قبل عشاق الأفلام والمسلسلات الهندية، حيث انطلقت قناة إم بي سي بوليود في يوم 26 أكتوبر 2013، وتم اختيار اللوجو الأول للقناة هو الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها.

تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر





التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي نايل سات



عربسات بدر 7

التردد: 11270 MHz

الاستقطاب: عمودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

نايلسات E8WB

التردد: 11470 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد ام بي سي بوليوود MBC Bollywood

نايلسات E7WA

التردد: 11559 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوح

عربسات بدر5

التردد: 12284 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

وانطلقت قناة ام بي سي بوليود في يوم 26 أكتوبر من العام 2013، وكانت القناة قد اختارت الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها، ويرجع تلك التغيرات المستمرة في الترددات نظرا لتطوير الاقمار الصناعية المتخصصة في تلك المجال الاعلامي وايضا لتواكب الوقت الحاضر الذي نعيش فيه خاصا واننا نقضي اوقات اطول في المنزل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).