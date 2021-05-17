ورشة عمل لمناقشة آليات مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحلية

عقدت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، بمشاركة 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسؤولي التسجيل الدوائي والعاملين في مجال الأبحاث والتطوير وتأكيد و مراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

قدمت الورشة شرحًا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية والمستوردة المقدمة، إضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة، كما مكنت الورشة ممثلي شركات ومصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات الاستفسارات التي طرحها الحضور.



كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات ببروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.