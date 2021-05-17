مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في مياه النيل

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقا في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تمكن رجال شرطة المسطحات من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، حيث أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة كما كلفت المباحث بكشف هوية المتوفى وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكان قد تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على غريق في مياه نهر النيل بدائرة القسم وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب غريق في العقد الرابع من العمر ويرتدي بدله وكرافتة وحذاء كما تبين عدم حمل أي مستندات تدل على هويته أو أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وكلفت المباحث بكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.

ومن جانبه كشف مصدر أمني إن العثور على الجثة بكامل ملابسها وعدم وجود أية مستندات تشير إلى الهوية يرجّح أن تكون الوفاة جنائية.

وأضاف المصدر، أن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي بالتوازي مع جهوده للتوصل لأسرة المتوفى.