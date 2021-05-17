الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين بنها»: حجز لقاحات كورونا للأعضاء وأسرهم

رجائي عطية
رجائي عطية

صرح عماد شندي، أمين صندوق نقابة شمال القليوبية، بأنه بتفويض من مجلس النقابة الفرعية، قد تم التوصل إلى اتفاق مع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على تنظيم تلقي أعضاء الجمعية العمومية بشمال القليوبية وأسرهم لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أنه عقب الاتفاق والتنسيق، خصصت النقابة الفرعية موظفًا لتولي عملية التسجيل للراغبين في تلقي اللقاح، لإرسال الأسماء إلى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحديد المواعيد، على أن تكون الأولوية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنه.

وأشار إلى أن هناك ترتيب يجري لتخصيص مكان للمحامين لتلقي اللقاح، كما يتم بحث تقديم ذلك داخل النقابة الفرعية ببنها، في حالة توافر فرق متحركة.

واستمرارًا لمساعي النقابة الفرعية في تحسين المقدم من الخدمات والرعاية الصحية للمحامين، أعلن أمين الصندوق تعاقد النقابة مع مجموعة صيدليات تقدم تخفيضات خاصة للمحامين على الأدوية المحلي والمستورد، وأيضًا مع معمل تحاليل طبية لغير المشتركين بالعلاج بتخفيض خاص.

وزارة العلاج القليوبية نقيب المحامين الصحة

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