الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تبدأ تطعيم من تقل أعمارهم عن 50 عامًا ضد كورونا في يونيو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم، إن بلاده تعتزم تقديم لقاحات فيروس كورونا لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا اعتبارًا من يونيو المقبل، مع دخول البلاد المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم الشامل ضد الفيروس المستجد.
 

وقال سانشيز، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركتة بمؤتمر دول أمريكا اللاتينية في مدريد، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "بمجرد أن يتم تطعيم الغالبية العظمى من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عامًا بشكل كامل في شهر مايو الجاري، سنبدأ في شهر يونيو المقبل في حملة تطعيم جماعي لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا".

المملكة المتحدة بريطانيا اسبانيا كورونا مدريد لقاحات كورونا

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

«مستثمري سوهاج» توضح الهدف من مشاركة مصر فى قمة باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد