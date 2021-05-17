إسبانيا تبدأ تطعيم من تقل أعمارهم عن 50 عامًا ضد كورونا في يونيو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم، إن بلاده تعتزم تقديم لقاحات فيروس كورونا لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا اعتبارًا من يونيو المقبل، مع دخول البلاد المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم الشامل ضد الفيروس المستجد.



وقال سانشيز، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركتة بمؤتمر دول أمريكا اللاتينية في مدريد، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "بمجرد أن يتم تطعيم الغالبية العظمى من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عامًا بشكل كامل في شهر مايو الجاري، سنبدأ في شهر يونيو المقبل في حملة تطعيم جماعي لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا".