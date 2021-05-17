رئاسة فلسطين ترحب بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية وتدعو لوقف العدوان

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية، داعية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينى في غزة والقدس والضفة الغربية.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بجهود اللجنة الرباعية الدولية وبالجهود العربية والدولية للوصول لوقف شامل لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف، الأمر الذي يهيئ الأجواء للانخراط في عملية سياسية جدية ترعاها الرباعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤدي هذه الجهود جميعا لخلق استقرار وسلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطينى، مما يستدعي وقوف الجميع إلى جانب أبناء فلسطين لتضميد جراحه وإعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، ومواجهة العمل من أجل صد إرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوقوف بكل حزم لمنع استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان وكل مكان في القدس والضفة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

ولفت منصور إلى أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.

وشكر الوزير رياض منصور هذا التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين ولوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.