«متحدث التموين» يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمصيلحى

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال كمال إن الاجتماع شهد عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح وآخر أرقام صرف مستحقات المزارعين، حيث تم توريد نحو 2.5 مليون طن ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثانى أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد من خلال 450 موقع استلام على مستوى الجمهورية.

أضاف أن الوزير أمر بصرف مستحقات الموردين أولاً بأول خلال 48 ساعة، لافتًا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أي أقماح بالشون الترابية، كما يتم سداد مستحقات الموردين المزارعين بعد 72 ساعة من التوريد.

يتابع وزير التموين عمليات توريد القمح بنطاق المحافظات للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

ويختلف سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيهًا ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب و درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.