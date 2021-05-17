الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة الفنادق» تطالب أعضائها برد قيمة حجوزات إجازة العيد

علاء عقل
علاء عقل

طالبت المنشآت الفندقية أعضائها من الفنادق بضرورة رد قيمة الإقامات الخاصة بحجوزات شركات السياحة التي قامت بالحجز لعملائها خلال فترة إجازة عيد الفطر وذلك في حال ما إذا كان قد تم الاتفاق علي تنفيذ هذه الرحلات عن طريق الحافلات الجماعية والرحلات بين المحافظات.

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة دعت إلى هذا في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 933 لعام 2021 الذي جاء في مادته التاسعة ما يلي: (يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات).

وأشار عاقل إلى أنه في إطار هذه المادة، فإن الأمر سيترتب عليه إلغاء الرحلات السياحية الداخلية التي كانت تنظمها شركات السياحة خلال فترة عيد الفطر الأمر الذي سيتبعه التزام شركات السياحة برد قيمة تلك الرحلات للمواطنين.

E92F7825-7D39-451E-B72B-B6FFB88EBF55
E92F7825-7D39-451E-B72B-B6FFB88EBF55
غرفة الفنادق تطالب اعضائها برد قيمة الحجوزات التى يتم تنفيذها خلال اجازة عيد الفطر

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل