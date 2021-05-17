«غرفة الفنادق» تطالب أعضائها برد قيمة حجوزات إجازة العيد

طالبت المنشآت الفندقية أعضائها من الفنادق بضرورة رد قيمة الإقامات الخاصة بحجوزات شركات السياحة التي قامت بالحجز لعملائها خلال فترة إجازة عيد الفطر وذلك في حال ما إذا كان قد تم الاتفاق علي تنفيذ هذه الرحلات عن طريق الحافلات الجماعية والرحلات بين المحافظات.

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة دعت إلى هذا في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 933 لعام 2021 الذي جاء في مادته التاسعة ما يلي: (يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات).

وأشار عاقل إلى أنه في إطار هذه المادة، فإن الأمر سيترتب عليه إلغاء الرحلات السياحية الداخلية التي كانت تنظمها شركات السياحة خلال فترة عيد الفطر الأمر الذي سيتبعه التزام شركات السياحة برد قيمة تلك الرحلات للمواطنين.