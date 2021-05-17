وزير خارجية الإمارات ونظيره الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و سبل تخفيف حدة التوترات و تعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي ، عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية و الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وتهدف إلى تحقيق التنمية و الرخاء لشعبيهما و ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن بلاده تدعم مساعي الولايات المتحدة وجهود مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات و وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل يملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا : أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية و الصراعات و الحروب تقود إلى الدمار والفوضى.

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، صباح اليوم الاثنين، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت عشرات الغارات منازل ومصانع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع (فومكو) الواقع شرق جباليا، بعد استهدافه من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أصيب، اليوم، العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن مواجهات اندلعت، فجرا، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق.