إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

أعلنت السلطات السعودية إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل الدولي‏ اليوم متجهة إلى مطار ‏القاهرة الدولي‏، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر ‏المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع ‏الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد ‏من التدابير التشغيلية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المسؤولين في مطار حائل حرصوا على اتخاذ جميع الاستعدادات وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية من ‏قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات ‏بالمطار ‏‏تزامنًا مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة، حيث قامت ‏فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين ‏حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة ‏نقاط الفحص الصحي ‏ومنع دخول ‏غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة ‏مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد ‏نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق ‏‏"توكلنا" عند مداخل الصالات.‏

من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار السعودى، جميع المنصات المخصصة ‏للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة ‏التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية ‏الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات ‏الجوازات في منطقة المغادرة ‏والقدوم الدولي. ‏

فيما كتبت السفارة في البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج المملكة، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية التنبيه على المواطنين الأعزاء القادمين إلى مصر ما يلي:

– دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولارا أمريكيا عن كل شخص.

– أن يكون لدى المواطن السعودي تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة، لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هو فوق 8 سنوات فأكثر.