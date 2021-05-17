2323 إصابة بالسلالة الهندية من كورونا في بريطانيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تسجيل 2323 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند، في أنحاء بريطانيا.

وقال هانكوك - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الإثنين إن الأدلة الأولية تُظهِر أن السلالة الهندية للفيروس أكثر عدوى، "ولكننا لا نعرف بعد إلى أي مدى".

وأضاف وزير الصحة البريطاني: "ليس لدينا الصورة الكاملة أيضا لكيفية عمل اللقاحات ضد هذه السلالة، إلا أن البيانات المختبرية الأولية من جامعة أوكسفورد تشير إلى أن اللقاحات فعالة ضد هذه السلالة".

وأشار هانكوك إلى أنه سيتم دعوة المواطنين البالغين من العمر 37 عامًا للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من غد/الثلاثاء/، موضحًا أنه سيتم توسيع نطاق الفئة العمرية أكثر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.