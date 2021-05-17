الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب اليمني والسفير الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية

مجلس النواب اليمني
مجلس النواب اليمني

بحث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.


وأكد البركاني، خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، موقف الشرعية الدستورية الثابت من تحقيق السلام الدائم والعادل الذي ينشده الشعب اليمني والقائم على المرجعيات الثابتة لأي حل سياسي المتوافق عليها داخليًا والمدعومة إقليميًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.


وأشار إلى استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة كافة جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية، وآخرها المبادرة السعودية لتحقيق السلام وجهود المبعوثين الدولي والأمريكي إلى اليمن، مؤكدًا أن استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيدها العسكري على مأرب ينسف كافة جهود السلام ويفتح الباب أمام كافة الخيارات الأخرى لمواجهة هذه الميليشيات الطائفية ومشروعها الإيراني عسكريًا حتى تنصاع للسلام وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.


وطالب رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على الميليشيات الانقلابية وداعميها الإيرانيين من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الميليشيات تستمر في المتاجرة بالأوضاع الإنسانية التي كانت هي السبب الأول في تفاقمها ووصولها إلى هذا الحد وتحاول المزايدة على المجتمع الدولي من خلال الملف الإنساني.


من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن موقف بلاده الدائم والثابت من دعم الشرعية الدستورية وحرص فرنسا على استقرار و أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، متمنيًا إيقاف الاقتتال في مأرب وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحروب والأخذ بخيارات السلام من خلال طاولة المفاوضات ووفقًا للقرارات الدولية كما تمنى إحلال السلام في جميع الأراضي اليمنية.

اليمن فرنسا مجلس النواب اليمني السفير الفرنسى

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