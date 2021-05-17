محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين ويؤكد على توفير الرعاية الكاملة لهم

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد ظهر اليوم، الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى العريش العام.



وأكد المحافظ على استعدادات المحافظة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلى، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بتوفير كافة المساعدات والامكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية .



وأعلن المحافظ عن قيام وزارة الصحة بتجهيز 3 مستشفيات ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد ) لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى ، وتزويدها بعدد 46 طبيبا من الأخصائيين في جراحات الطواىء من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة وعدد 13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة، كما تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم .



وأشار إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة ) .. الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها .. مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .



كما أعدت هيئة الاسعاف المصرية غرفة عمليات لتتولى متابعة دخول المصابين ونقلهم وتوزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة ، واخلائهم من المحافظة الى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة ( اذا لزم الأمر ) .



وقام الهلال الأحمر المصرى بتوفير أدوات النظافة الشخصية وتوزيعها على المصابين ومرافقيهم .. الى جانب فرق الدعم النفسى لدعم المصابين ومرافقيهم لازالة آثار الصدمات النفسية جراء الاعتداءات الاسرائيلية .



وتولت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تجهيز مركز الاغاثة لاستقبال المسعفين وتوفير مواد الاعاشة لهم .



ومن جانبها، قامت المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .

وهناك استنفار للجمعيات الأهلية وجميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين لتوفير المتطوعين بالدم لصالح الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات لهم ، علاوة على توفير جميع المساعدات الانسانية لصالح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة .



وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وكافة المتطوعين لدورهم فى توفير الاحتياجات والمساعدات اللازمة، كما شكر المتطوعين للتبرع بالدم من شباب المحافظة وطلاب جامعة العريش.



وأكد المحافظ على تلقى الحالات الثلاثة العلاج والرعاية اللازمة بمستشفى العريش العام؛ مشيرا الى توافر جميع الكوادر الطبية من الجامعات والأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لعلاج ورعاية المصابين والجرحى ، وأنه سيتم نقل الحالات الصعبة لاستكمال العلاج خارج المحافظة طبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات، مؤكدًا على قدرة المحافظة على التعامل بايجابية مع أزمة غزة وتوفير العلاج والرعاية الصحية والانسانية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين مثلما حدث فى عام 2008.

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين

محافظ شمال سيناء يزور المصابين القلسطنيين