سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير المؤسسات الصغيرة التعاون المشترك

بحث السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، اليوم، مع نسيم ضيافات الوزير المنتدب (وزير دولة) للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الجزائري التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير مشرفة - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - إن اللقاء تناول أوجه التعاون بين البلدين في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن القيادة السياسية في البلدين تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمشروعات الصغيرة.

واستعرض السفير مشرفة، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور ياسر قرني رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر، واقع التجربة المصرية في دعم مشروعات الشباب والمؤسسات الصغيرة.

بدوره، أكد الوزير الجزائري ضرورة تفعيل وزيادة التعاون المشترك بين الدولتين، وعلى مستوى القطاع الخاص من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى فتح فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة في البلدين للعمل المشترك.

ودعا الجانبان، خلال اللقاء، إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الاقتصادي، وكذلك إنشاء مجلس أعمال مشترك للشباب يضم المؤسسات الصغيرة في البلدين من أجل إتاحة الفرصة للاستثمار المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الوزير الجزائري بما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من نهضة عمرانية وتنموية في كافة المجالات خاصة في مجال شبكة الطرق مما سيحقق مردودًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وافق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون، الأحد، على الفتح الجزئي للحدود، ابتداء من أول يونيو المقبل، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الذي عقد يوم أمس وخصص لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح يونيو المقبل.

كما تم التشديد على "ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

كما أمر، في ذات الصدد، بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية، خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة بالفيروس المتحور لضمان أكبر درجات الوقاية.