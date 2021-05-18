فى عيد ميلاده الـ81.. ما هى الأفلام الأبرز فى تاريخ عادل إمام؟

في عيد ميلاده الـ81 استطاع النجم الكبير عادل إمام تغيير شكله الفني أكثر من مرة، متربعًا على عرش الكوميديا لأكثر من 40 عامًا، وكان أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة الكبيرة، وعلى ساحة النجومية.



ونرصد أعمال الزعيم بداية من حقبة الستينات حتى الآن:

بدأ عادل إمام، حياته الفنية في فترة الستينيات، بأدوار صغيرة والتي أظهرت موهبته وتحديدًا في فيلم "لصوص لكن ظرفاء" عام 1968، أمام الفنان أحمد مظهر، ليشارك بعدها في عدة أعمال شغل فيها الأدوار الثانية، إلى أن جاء دوره الفاصل في تاريخه بفيلم "البحث عن فضيحة" عام 1973، مع ميرفت أمين، وسمير صبري.

وكانت فترة السبعينيات هي مرحلة تحمل النجم عادل إمام، للبطولة المطلقة بفيلم "البحث عن فضيحة"، عام 1973، كما قدم في عام 1979 فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، الذي كتبه فاروق صبري، وأخرجه حسين كمال.



وقدم أيضًا خلال فترةالسبعينيات "قاتل ما قتلش حد" (1979)، و"خلي بالك من جيرانك" (1979)، و"شباب يرقص فوق النار" (1978)، و"المحفظة معايا" (1978)، و"مغامرون حول العالم" (1978)، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، و"اللعبة" (1978)، و"عيب يا لولو.. يا لولو عيب" (1978)، و"كيف تخسر مليون جنيه" (1978)، و"رجب فوق صفيح ساخن" (1978)، و"حرامي الحب" (1977)، و"الأزواج الشياطين" (1977)، و"جنس ناعم" (1977)، و"ملك التاكس" (1976)، و"جواز على الهوا" (1976)، و"أزواج طائشون" (1976)، و"الخدعة الخفية" (1975)، و"ألو.. أنا القطة" (1975)، و"ممنوع في ليلة الدخلة" (1975)، و"الكل عاوز يحب" (1975)، و"صابرين" (1975)، و"البحث عن المتاعب" (1975)، و"الزواج السعيد" (1974)، و"شياطين إلى الأبد" (1974)، و"المهم الحب" (1974)، و"24 ساعة حب" (1974)، و"شيء من الحب" (1973)، و"الرجل والدخان" (1973)، و"شلة المشاغبين" (1973)، و"عندما يغنى الحب" (1973)، و"الشياطين والكورة" (1973).

ورسخت فترة الثمانينات من تواجد الزعيم، على الساحة الفنية بقوة، وقدم خلالها العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، كما مثلت تلك الفترة الخروج من شرنقة الكوميديا وتمثيل أدوار درامية متنوعة.



ومن أشهر أفلام هذه الفترة كان فيلم "الأفوكاتو" تأليف وإخراج رأفت الميهي، والذي أثار ضجة كبيرة فور نزوله عام 1983، بعد أن حاول أن يكشف فيه عن ألاعيب المحامين الفاسدين في تزييف الحقائق والأدلة، ومحاولاتهم في كسب القضايا لصالحهم عن طريق الثغرات القانونية واختلاق الأكاذيب، مما دفع مجموعة من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد عادل والمؤلف، وحُكم على إمام، بالحبس لمدة عام، ولكنَّ الحُكم لم ينفذ.



ولم يكتفِ عادل إمام، في فترة التسعينيات بفيلمي "الإرهاب والكباب"، و"الإرهابي"، بل كانت له تجارب سينمائية مهمة منها "المنسي"، عام 1993، والذي شاركه في بطولته يسرا وكرم مطاوع، والفيلم من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، وجسد من خلاله عامل تحويلات بسيط يتصدى لواحد من كبار رجال الأعمال، لينقذ سكرتيرته الحسناء من براثن سلطته.

افلام عادل إمام

افلام عادل إمام

افلام عادل إمام

افلام عادل إمام

افلام عادل إمام